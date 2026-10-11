Основатель «Рыбаря» Звинчук вернулся в Россию после высылки из Черногории

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук вернулся в Россию после задержания и принудительной высылки из Черногории. Вместе с ним домой 11 октября прибыли его коллеги.

«По сути, мы теперь убедились, что в стране, где одна двадцатая населения — это русские, чья экономика зависит полностью от России, к русским относятся не очень хорошо на уровне спецслужб», — приводит слова Звинчука газета «Известия».

По словам основателя «Рыбаря», он и его команда въехали в Черногорию на законных основаниях и понимали, с какими рисками могут столкнуться. До этого Звинчук без проблем посещал Сербию и Боснию и Герцеговину, несмотря на запрет на поездки по Европе. В Черногории он оказался впервые.

Звинчук рассказал, что попал в страну через пункт пропуска на границе с Требинье (БиГ). Его удивило, что пограничники почти не интересовались его личностью, но при этом тщательно проверяли багаж.

Первые полтора дня команда спокойно работала в Которе и других местах Черногории. Затем участники проекта решили официально обратиться к Сербской православной церкви в Цетине.

Звинчук предположил, что ситуация изменилась после попытки обсудить церковный раскол с культурной точки зрения. По его мнению, именно тогда работу команды начали расценивать как угрозу национальной безопасности. При этом основатель «Рыбаря» отметил, что дальнейшее развитие событий оказалось ожидаемым.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 9 октября силовики задержали Звинчука, его супругу и коллег в черногорском Рисане. Они изъяли личные вещи и профессиональное оборудование, в том числе арендованную технику. Через восемь часов власти Черногории признали Звинчука угрозой национальной безопасности и приняли решение о его депортации. Российское посольство потребовало вернуть изъятое имущество. Позднее основатель «Рыбаря» сообщил, что его и коллег отпустили.