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Опубликовано 11 октября, 03:43

Основатель «Рыбаря» Звинчук вернулся в Россию после высылки из Черногории

Обложка © VK / Рыбарь

Обложка © VK / Рыбарь

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук вернулся в Россию после задержания и принудительной высылки из Черногории. Вместе с ним домой 11 октября прибыли его коллеги.

«По сути, мы теперь убедились, что в стране, где одна двадцатая населения — это русские, чья экономика зависит полностью от России, к русским относятся не очень хорошо на уровне спецслужб», приводит слова Звинчука газета «Известия».

По словам основателя «Рыбаря», он и его команда въехали в Черногорию на законных основаниях и понимали, с какими рисками могут столкнуться. До этого Звинчук без проблем посещал Сербию и Боснию и Герцеговину, несмотря на запрет на поездки по Европе. В Черногории он оказался впервые.

Звинчук рассказал, что попал в страну через пункт пропуска на границе с Требинье (БиГ). Его удивило, что пограничники почти не интересовались его личностью, но при этом тщательно проверяли багаж.

Первые полтора дня команда спокойно работала в Которе и других местах Черногории. Затем участники проекта решили официально обратиться к Сербской православной церкви в Цетине.

Звинчук предположил, что ситуация изменилась после попытки обсудить церковный раскол с культурной точки зрения. По его мнению, именно тогда работу команды начали расценивать как угрозу национальной безопасности. При этом основатель «Рыбаря» отметил, что дальнейшее развитие событий оказалось ожидаемым.

Захарова пошутила о встрече основателя «Рыбаря» Звинчука в аэропорту
Захарова пошутила о встрече основателя «Рыбаря» Звинчука в аэропорту

Ранее Life.ru сообщал, что утром 9 октября силовики задержали Звинчука, его супругу и коллег в черногорском Рисане. Они изъяли личные вещи и профессиональное оборудование, в том числе арендованную технику. Через восемь часов власти Черногории признали Звинчука угрозой национальной безопасности и приняли решение о его депортации. Российское посольство потребовало вернуть изъятое имущество. Позднее основатель «Рыбаря» сообщил, что его и коллег отпустили.

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Лия Мурадьян
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