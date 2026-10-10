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Опубликовано 10 октября, 02:52

Захарова пошутила о встрече основателя «Рыбаря» Звинчука в аэропорту

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала предстоящий приезд в Россию основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и его супруги Валерии, которых ранее задержали в Черногории.

«Кто хочет встретить их в аэропорту цветами — привозите в МИД. Я передам. Но это не точно», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

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Ранее Михаила Звинчука, его супругу и троих коллег задержали в черногорском Рисане. Власти страны впоследствии приняли решение об их выдворении. Российская сторона требовала разъяснить причины задержания и обеспечить гражданам РФ консульский доступ. К вечеру власти Черногории признали Звинчука угрозой нацбезопасности и решили депортировать его.

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Алена Пенчугина
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