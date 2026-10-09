«Спрашивали про вербовку для СВО»: Звинчук раскрыл детали задержания в Черногории

Руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук заявил, что во время задержания в Черногории правоохранители спрашивали его и спутников, приехали ли они в страну для вербовки иностранцев с целью участия в СВО. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале проекта.

Михаил Звинчук рассказал о своём задержании и выдворении из Черногории. Видео © «Рыбарь»

По словам Звинчука, его, супругу Валерию и коллег задержали около семи часов утра. Накануне группа обратилась за разрешением провести официальную съёмку документального фильма в монастыре в Цетинье.

«Спрашивали, приехали ли мы сюда для того, чтобы на самом деле вербовать иностранцев для участия в СВО. В итоге, продержав восемь часов, было принято решение о нашей депортации», — рассказал Звинчук.

Он утверждает, что во время задержания группу досматривали без протокола, а вещи и съёмочную технику изъяли. Оборудование, по его словам, к моменту выдворения не вернули.

Звинчук отметил, что часть техники была арендована операторами и использовалась для работы на других мероприятиях. Российское посольство направило официальную ноту и пытается добиться разрешения ситуации.

Сейчас Звинчук и его спутники направляются в Россию. В конце видео он сообщил, что с ними всё в порядке, и пошутил: «Мальчик, водочки принеси, мы летим домой».

Ранее Михаила Звинчука, его супругу и троих коллег задержали в черногорском Рисане. Власти страны впоследствии приняли решение об их выдворении. Российская сторона требовала разъяснить причины задержания и обеспечить гражданам РФ консульский доступ. К вечеру власти Черногории признали Звинчука угрозой нацбезопасности и решили депортировать его.