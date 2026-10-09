Звинчук цитатой из «Брата-2» высказался о депортации из Черногории

Руководитель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его спутники летят в Россию после выдворения из Черногории. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта, где также опубликовано видео с рассказом самого Звинчука об обстоятельствах задержания.

Михаил Звинчук вышел на связь из аэропорта после задержания в Черногории. Видео © «Рыбарь»

По его словам, сотрудники полиции пришли к группе около семи часов утра после того, как накануне россияне запросили разрешение на съёмку документального фильма в монастыре в Цетинье. Звинчук утверждает, что его и спутников досмотрели без оформления протокола, после чего изъяли вещи и всю съёмочную технику.

«Спрашивали, приехали ли мы сюда для того, чтобы на самом деле вербовать иностранцев для участия в СВО. В итоге, продержав восемь часов, было принято решение о нашей депортации. Технику не вернули», — рассказал он.

По словам Звинчука, среди изъятого было арендованное оборудование операторов. Российское посольство направило официальную ноту и пытается добиться его возвращения.

В «Рыбаре» поблагодарили официального представителя МИД РФ Марию Захарову, сотрудников Второго европейского департамента российского внешнеполитического ведомства, а также послов России в Черногории и Сербии за помощь в урегулировании ситуации.

Звинчук также сообщил, что с ним и его супругой Валерией всё в порядке. Рассказ о произошедшем он завершил фразой из фильма «Брат-2»: «Мальчик, водочки принеси, мы летим домой».

Ранее Михаила Звинчука, его супругу и троих коллег задержали в черногорском Рисане. Власти страны впоследствии приняли решение об их выдворении. Российская сторона требовала разъяснить причины задержания и обеспечить гражданам РФ консульский доступ. К вечеру власти Черногории признали Звинчука угрозой нацбезопасности и решили депортировать его.