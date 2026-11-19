Австрийская партия NEOS отозвала обвинения в шпионаже против бывшего главы МИД страны Карин Кнайсль. Об этом политик сообщила в своём Telegram-канале.

«Поскольку представители NEOS, а также редакция (австрийской - ред.) газеты Der Standard инициировали уголовные расследования против меня по подозрению в шпионаже, мне уже пришлось обратиться в юридическую фирму. Парламентский клуб NEOS был вынужден отозвать эти клеветнические обвинения», — написала Кнайсль.

По словам экс-министра, причиной обращения за юридической помощью стали действия представителей австрийской партии и редакции газеты Der Standard. Кнайсль утверждает, что выдвинутые против неё обвинения носили клеветнический характер.

Бывшая глава австрийской дипломатии сейчас руководит центром G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета. Её работа в России ранее стала причиной нового конфликта с властями Австрии.

Кнайсль сообщала, что на родине запустили процедуру возможного лишения её гражданства. По утверждению политика, претензии связаны с преподавательской деятельностью в российском университете.

При этом заявление об отзыве обвинений в шпионаже не означает автоматического прекращения разбирательства по вопросу гражданства. О таком решении Кнайсль не сообщала.