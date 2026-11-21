Записи с камер муниципальных автобусов Обнинска не подтвердили, что девочку высадил водитель городского транспортного предприятия. Об этом сообщил глава города Стефан Перевалов после проверки и разговора с матерью и ребёнком.

По словам Перевалова, девочка рассказала, что пассажиров в автобус запускали только через переднюю дверь. В муниципальном транспорте посадка проходит через все двери, поэтому мэр предположил, что это мог быть корпоративный автобус. Какой именно перевозчик обслуживал рейс, пока не установлено.

Напомним, десятилетнюю девочку с инвалидностью из-за сахарного диабета выгнали из автобуса в Обнинске за неоплаченный проезд, когда она возвращалась с занятий по музыке. Школьница забыла дома деньги и попросила водителя довезти её три остановки до дома, но тот отказался и потребовал покинуть салон.