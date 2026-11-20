Десятилетнюю девочку с инвалидностью из-за сахарного диабета выгнали из автобуса в Обнинске за неоплаченный проезд. Школьница забыла дома деньги и попросила водителя довезти её три остановки до дома, но тот отказался и потребовал покинуть салон. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на мать ребёнка.

Инцидент произошёл 17 ноября, когда девочка возвращалась из музыкальной школы. Её мать в тот день уехала на похороны родственника, поэтому ребёнку предстояло самостоятельно добраться домой. Девочка очень переживала, что забыла дома оставленные мамой деньги. Та посоветовала объяснить водителю ситуацию и попросить разрешения проехать три остановки без оплаты.

Однако водитель не поверил ребёнку даже после рассказа об инвалидности и сахарном диабете. Мужчина грубо потребовал, чтобы девочка вышла из автобуса. Школьнице пришлось возвращаться домой пешком. С мамой она связалась лишь спустя час, вся в слезах.

Глава Обнинска Стефан Перевалов пообещал лично разобраться в произошедшем. Он намерен изучить записи камер и сведения участников конфликта, а также попросил очевидцев откликнуться. Окончательные выводы власти сделают после выяснения всех обстоятельств.

Тем временем прокуратура Обнинска организовала проверку по поручению прокуратуры Калужской области. Надзорное ведомство даст оценку сведениям о возможном нарушении прав несовершеннолетней. Будут приняты меры прокурорского реагирования.

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