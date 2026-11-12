В Анталье произошла дорожная авария с автобусом, который перевозил участников климатической конференции ООН COP31, в том числе иностранных журналистов. По предварительной информации, обошлось без серьёзно пострадавших, однако несколько человек после удара пожаловались на головную боль, сообщает РИА «Новости».

Инцидент случился в районе Лара около 13:45 мск. Шаттл следовал из экспоцентра в сторону центра города и уже подъезжал к остановке, когда стоявший впереди легковой автомобиль внезапно начал сдавать назад. Несмотря на сигнал водителя автобуса, столкновения избежать не удалось.

От удара пассажиров в салоне бросило друг на друга. У автобуса и легковушки повреждены стёкла, также зафиксированы другие механические повреждения. После происшествия шаттл вывели с маршрута, людей высадили, и часть пассажиров решила добираться до гостиниц пешком.

COP31 стартовала в Анталье в понедельник и считается одним из ключевых международных событий года в сфере климатической политики. На 11 и 12 ноября в рамках саммита ожидается участие лидеров более ста государств.

Ранее Life.ru сообщал, что 3 ноября в турецкой провинции Конья перевернулся междугородний автобус, следовавший из Антальи в Ыгдыр. В результате ДТП пострадали 45 человек, трое из которых получили тяжёлые травмы. Авария произошла около двух часов ночи на трассе Ыспарта — Бейшехир. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство оказалось в кювете. Всех раненых доставили в местную больницу, однако восьмерым потребовалась дополнительная медицинская помощь в других учреждениях региона.