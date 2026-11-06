Во Франции автобус, перевозивший в том числе школьников, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии погибли два человека, ещё 16 получили травмы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на префектуру департамента Эн.

Трагедия произошла утром 6 ноября в районе коммуны Лан на востоке страны, неподалёку от города Бурк-ан-Брес. Автобус следовал по междугороднему маршруту, которым также пользовались ученики местных школ.

По предварительной информации, водитель по неизвестной причине потерял управление. Автобус съехал с проезжей части и столкнулся с деревом, находившимся в придорожной канаве.

Согласно данным местных властей, жертвами ДТП стали двое молодых людей, один из которых был несовершеннолетним. Ещё 16 пассажиров пострадали, причём состояние троих медики оценивают как тяжёлое.

По информации французских СМИ, всего в автобусе находились 43 человека, включая 15 несовершеннолетних. Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия прибыли пожарные, медики и сотрудники правоохранительных органов. Для эвакуации раненых задействовали вертолёты.

Власти организовали пункт приёма родственников пассажиров и психологическую помощь. Министр транспорта Франции Филипп Табаро сообщил, что направляется к месту трагедии.

Прокуратура Бурк-ан-Бреса начала расследование обстоятельств аварии. Водитель автобуса был госпитализирован, поэтому сразу после ДТП следователи не смогли его опросить. Причина происшествия пока не установлена.