Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:2. Несмотря на потерю очков, сине-бело-голубые вернулись на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России.

Хозяева открыли счёт уже на 15-й минуте благодаря точному удару Дугласа Сантоса. Петербургская команда сумела сохранить минимальное преимущество до перерыва, однако вскоре после возобновления игры ситуация изменилась.

На 53-й минуте защитник «Зенита» Кевин Андраде отправил мяч в собственные ворота, позволив ростовчанам сравнять счёт. Однако уже через пять минут Луис Энрике вновь вывел хозяев вперёд.

Гости не опустили руки и сумели отыграться в концовке встречи. На 83-й минуте Иван Комаров поразил ворота петербургской команды, установив окончательный счёт — 2:2.

После ничьей «Зенит» набрал 31 очко и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Ростов» с 19 баллами располагается на шестой строчке.

Примечательно, что нападающий петербуржцев Александр Соболев вышел в стартовом составе. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отсутствие футболиста в заявке национальной команды состоянием его здоровья. В ноябре россиянам предстоят товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой.

В следующем туре «Зенит» 21 ноября встретится на выезде с казанским «Рубином». «Ростов» днём ранее примет самарские «Крылья Советов».