Победа вдесятером: «Спартак» дожал «Акрон» в драматичном матче РПЛ
«Спартак» обыграл «Акрон» со счётом 2:1 в матче чемпионата России
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Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над тольяттинским «Акроном» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «Лукойл-Арене» завершилась со счётом 2:1. При этом концовку игры красно-белые провели в меньшинстве после удаления голкипера Александра Максименко.
Счёт был открыт на 42-й минуте. Нападающий гостей Слободан Тедич неудачно сыграл у собственных ворот и отправил мяч в сетку своей команды. Благодаря автоголу «Спартак» ушёл на перерыв с минимальным преимуществом.
Во втором тайме «Акрон» сумел восстановить равновесие. На 58-й минуте Стефан Лончар поразил ворота москвичей и сделал счёт 1:1.
Однако уже на 65-й минуте полузащитник «Спартака» Данил Пруцев вновь вывел хозяев вперёд. Этот мяч в итоге стал победным.
На 82-й минуте положение московской команды осложнилось: арбитр удалил с поля основного вратаря «Спартака» Александра Максименко. Несмотря на численное меньшинство, хозяевам удалось удержать преимущество до финального свистка.
После победы «Спартак» набрал 29 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» остался с 12 баллами на 14-й строчке.
Следующий матч красно-белые проведут 22 ноября на выезде против махачкалинского «Динамо». Тольяттинская команда днём ранее, 21 ноября, примет воронежский «Факел».
Ранее Life.ru сообщал, что «Краснодар» обыграл московский ЦСКА со счётом 4:2 и прервал семиматчевую серию без побед в РПЛ. Встреча 14-го тура состоялась на домашнем стадионе «быков». Главным героем матча стал нападающий Джон Кордоба, оформивший дубль. Также у хозяев отличились Жоау Батчи и Даниил Уткин, а в составе армейцев голы забили Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. Эта победа стала для краснодарцев первой в чемпионате с августа.