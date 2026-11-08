Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над тольяттинским «Акроном» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на «Лукойл-Арене» завершилась со счётом 2:1. При этом концовку игры красно-белые провели в меньшинстве после удаления голкипера Александра Максименко.

Счёт был открыт на 42-й минуте. Нападающий гостей Слободан Тедич неудачно сыграл у собственных ворот и отправил мяч в сетку своей команды. Благодаря автоголу «Спартак» ушёл на перерыв с минимальным преимуществом.

Во втором тайме «Акрон» сумел восстановить равновесие. На 58-й минуте Стефан Лончар поразил ворота москвичей и сделал счёт 1:1.

Однако уже на 65-й минуте полузащитник «Спартака» Данил Пруцев вновь вывел хозяев вперёд. Этот мяч в итоге стал победным.

На 82-й минуте положение московской команды осложнилось: арбитр удалил с поля основного вратаря «Спартака» Александра Максименко. Несмотря на численное меньшинство, хозяевам удалось удержать преимущество до финального свистка.

После победы «Спартак» набрал 29 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» остался с 12 баллами на 14-й строчке.

Следующий матч красно-белые проведут 22 ноября на выезде против махачкалинского «Динамо». Тольяттинская команда днём ранее, 21 ноября, примет воронежский «Факел».