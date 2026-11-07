«Динамо» обыграло «Факел» и возглавило таблицу РПЛ
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Московское «Динамо» вырвало победу у воронежского «Факела» со счётом 2:1 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Решающий гол Константин Тюкавин забил уже в компенсированное время. Благодаря успеху бело-голубые поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата России.
Гости открыли счёт уже на третьей минуте встречи. Отличился полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Однако преимущество москвичей продержалось недолго: на 12-й минуте Вячеслав Якимов восстановил равенство.
К концу первого тайма положение «Динамо» осложнилось. На 43-й минуте Артур Гомес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив команду в меньшинстве.
Во втором тайме составы уравнялись. На 72-й минуте защитник «Факела» Дарко Тодорович также получил второе предупреждение и был удалён.
Когда матч уже близился к ничьей, решающее слово осталось за Тюкавиным. На первой добавленной к основному времени минуте нападающий отправил мяч в ворота хозяев и принёс «Динамо» три очка.
Эта встреча стала первой для Хасанби Биджиева на посту главного тренера «Факела». Ранее руководство воронежского клуба отправило в отставку Олега Василенко, после чего обязанности наставника временно исполнял Алексей Ребко.
После победы «Динамо» набрало 30 очков и обошло петербургский «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. У сине-бело-голубых также 30 баллов, однако свой матч 14-го тура они проведут позднее. «Факел» с шестью очками остаётся на последней, 16-й строчке.
В следующем туре воронежцы 21 ноября сыграют в гостях с тольяттинским «Акроном», а москвичи 22 ноября примут «Краснодар».
Ранее Life.ru сообщал о поражении московского «Динамо» от «Краснодара» в Кубке России. Тогда Тюкавин тоже отличился в концовке встречи, но его гол не спас бело-голубых от поражения со счётом 1:2.