Московское «Динамо» вырвало победу у воронежского «Факела» со счётом 2:1 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Решающий гол Константин Тюкавин забил уже в компенсированное время. Благодаря успеху бело-голубые поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Гости открыли счёт уже на третьей минуте встречи. Отличился полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Однако преимущество москвичей продержалось недолго: на 12-й минуте Вячеслав Якимов восстановил равенство.

К концу первого тайма положение «Динамо» осложнилось. На 43-й минуте Артур Гомес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле, оставив команду в меньшинстве.

Во втором тайме составы уравнялись. На 72-й минуте защитник «Факела» Дарко Тодорович также получил второе предупреждение и был удалён.

Когда матч уже близился к ничьей, решающее слово осталось за Тюкавиным. На первой добавленной к основному времени минуте нападающий отправил мяч в ворота хозяев и принёс «Динамо» три очка.

Эта встреча стала первой для Хасанби Биджиева на посту главного тренера «Факела». Ранее руководство воронежского клуба отправило в отставку Олега Василенко, после чего обязанности наставника временно исполнял Алексей Ребко.

После победы «Динамо» набрало 30 очков и обошло петербургский «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. У сине-бело-голубых также 30 баллов, однако свой матч 14-го тура они проведут позднее. «Факел» с шестью очками остаётся на последней, 16-й строчке.

В следующем туре воронежцы 21 ноября сыграют в гостях с тольяттинским «Акроном», а москвичи 22 ноября примут «Краснодар».