«Краснодар» первым вышел в плей-офф Кубка России после победы над «Динамо»

«Краснодар» стал первым участником плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/27. Команда на домашнем поле обыграла московское «Динамо» со счётом 2:1 и досрочно обеспечила себе выход из группы. Главным героем встречи стал нападающий Дмитрий Воробьёв, оформивший дубль.

Матч пятого тура состоялся 27 октября в Краснодаре. Уже на пятой минуте Воробьёв получил возможность открыть счёт с пенальти, однако голкипер гостей Курбан Расулов отразил удар. Неудача не выбила форварда из игры: на 13-й минуте он всё-таки отправил мяч в сетку, забив свой первый гол после возвращения в «Краснодар».

Незадолго до перерыва Воробьёв отличился повторно, увеличив преимущество хозяев. Московская команда сумела ответить лишь в компенсированное время второго тайма. Константин Тюкавин сократил отставание, но спасти «Динамо» от поражения не удалось.

Благодаря победе «Краснодар» набрал 10 очков и поднялся на первое место в группе B, обойдя москвичей, у которых осталось девять баллов. За тур до завершения группового этапа команда стала недосягаемой для воронежского «Факела» с шестью очками и грозненского «Ахмата» с пятью, гарантировав себе участие в плей-офф Пути РПЛ.

Заключительные матчи группового этапа команды проведут в конце ноября. «Краснодар» 25 ноября отправится в гости к «Ахмату», а «Динамо» на следующий день примет «Факел».

Ранее петербургский «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0 и возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги. Встреча 12-го тура состоялась 25 октября. Оба мяча хозяева забили с пенальти: на 63-й минуте отличился Фелипе Аугусто, а на 77-й преимущество увеличил Максим Глушенков. Всего арбитр назначил четыре одиннадцатиметровых удара, однако два из них футболисты не реализовали. Благодаря победе петербуржцы набрали 27 очков и поднялись на первую строчку чемпионата.