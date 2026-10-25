«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» благодаря двум пенальти и возглавил РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на первое место в турнирной таблице. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола петербуржцы забили с пенальти. На 63-й минуте счёт открыл Фелипе Аугусто, а на 77-й преимущество команды увеличил Максим Глушенков.

При этом зрители увидели сразу четыре одиннадцатиметровых удара, но реализованы были только два. Уже на 16-й минуте нападающий махачкалинского клуба Миро упустил возможность вывести гостей вперёд. А на восьмой добавленной ко второму тайму минуте защитник «Зенита» Кевин Андраде не смог довести счёт до разгромного.

За игрой на стадионе в Санкт-Петербурге наблюдал 30 001 зритель.

Благодаря победе «Зенит» набрал 27 очков и возглавил таблицу чемпионата России. Петербуржцы опередили московские «Динамо» и ЦСКА, в активе которых по 25 баллов. Махачкалинская команда с 13 очками занимает десятое место, а её серия без побед в РПЛ достигла пяти матчей.

В следующем туре чемпионата «Зенит» 2 ноября сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Махачкалинское «Динамо» днём ранее примет «Ростов». До этого, 29 октября, петербуржцы встретятся с калининградской «Балтикой» в Кубке России, а махачкалинцы сыграют с «Крыльями Советов».