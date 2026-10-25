ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби и поднялся на второе место в РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Столичное дерби прошло 25 октября на домашнем стадионе армейцев и завершилось со счётом 2:0.

Первого гола болельщикам долго ждать не пришлось. Уже на стартовой минуте Кирилл Глебов вывел армейцев вперёд, а на 24-й минуте Тамерлан Мусаев закрепил преимущество команды. Для форварда этот мяч стал первым с апреля.

«Спартак» до финального свистка так и не смог изменить ход встречи. За противостоянием на московской «ВЭБ-Арене» наблюдали 29 715 зрителей.

Победа позволила ЦСКА сохранить беспроигрышную домашнюю серию в текущем чемпионате. В восьми встречах на своём стадионе армейцы одержали пять побед и трижды разделили очки с соперниками. Без поражений дома также выступает московское «Динамо».

Благодаря победе ЦСКА набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался с 23 баллами и занимает пятую строчку.

В следующем туре 1 ноября армейцы сыграют на выезде с «Оренбургом». В тот же день «Спартак» встретится с московским «Локомотивом».

Ранее Life.ru рассказывал о разгромной победе «Спартака» над «Рубином» в 11-м туре РПЛ. Красно-белые выиграли со счётом 4:0 и поднялись на третье место в чемпионате. Одним из главных героев встречи стал Мирлинд Даку, оформивший дубль в ворота бывшей команды. Матч состоялся 18 октября, за неделю до дерби с ЦСКА.