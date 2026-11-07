«Краснодар» обыграл ЦСКА со счётом 4:2 и прервал серию без побед в РПЛ
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«Краснодар» прервал семиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв московский ЦСКА со счётом 4:2. Встреча 14-го тура чемпионата России прошла на домашнем стадионе «быков» и завершилась их первой победой в турнире с августа.
Главным героем матча стал нападающий хозяев Джон Кордоба, оформивший дубль. Колумбиец открыл счёт на 16-й минуте, однако на 35-й Матвей Кисляк восстановил равенство. Ещё до перерыва Жоау Батчи вновь вывел краснодарцев вперёд, отличившись на 40-й минуте.
Во втором тайме преимущество хозяев укрепил Даниил Уткин, забивший на 74-й минуте. Спустя восемь минут Кордоба оформил дубль, доведя счёт до 4:1. Уже в компенсированное время Кирилл Глебов сократил отставание ЦСКА, установив окончательный результат.
До этой встречи «Краснодар» не мог выиграть в чемпионате семь матчей подряд, пять раз сыграв вничью и потерпев два поражения. Теперь команда Мурада Мусаева набрала 26 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов занимает четвёртое место.
В следующем туре «Краснодар» 22 ноября сыграет на выезде против московского «Динамо». Армейцы днём ранее примут грозненский «Ахмат».
Ранее Life.ru сообщал о поражении «Краснодара» от московской «Родины» со счётом 1:2. В той встрече команда Мурада Мусаева первой открыла счёт, однако затем пропустила дважды, причём решающим стал автогол Дугласа Аугусто на 86-й минуте. Тем временем ЦСКА в предыдущем туре не сумел обыграть «Оренбург». Матч завершился нулевой ничьей, а оренбуржцы продлили свою беспроигрышную серию до пяти встреч.