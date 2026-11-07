«Краснодар» прервал семиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв московский ЦСКА со счётом 4:2. Встреча 14-го тура чемпионата России прошла на домашнем стадионе «быков» и завершилась их первой победой в турнире с августа.

Главным героем матча стал нападающий хозяев Джон Кордоба, оформивший дубль. Колумбиец открыл счёт на 16-й минуте, однако на 35-й Матвей Кисляк восстановил равенство. Ещё до перерыва Жоау Батчи вновь вывел краснодарцев вперёд, отличившись на 40-й минуте.

Во втором тайме преимущество хозяев укрепил Даниил Уткин, забивший на 74-й минуте. Спустя восемь минут Кордоба оформил дубль, доведя счёт до 4:1. Уже в компенсированное время Кирилл Глебов сократил отставание ЦСКА, установив окончательный результат.

До этой встречи «Краснодар» не мог выиграть в чемпионате семь матчей подряд, пять раз сыграв вничью и потерпев два поражения. Теперь команда Мурада Мусаева набрала 26 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов занимает четвёртое место.

В следующем туре «Краснодар» 22 ноября сыграет на выезде против московского «Динамо». Армейцы днём ранее примут грозненский «Ахмат».