Калининградская «Балтика» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию «Оренбурга» на домашнем поле, победив соперника со счётом 2:0. Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги состоялась 21 ноября на стадионе «Газовик».

Гости вышли вперёд уже на 13-й минуте. Защитник оренбуржцев Данила Хотулёв неудачно сыграл у собственных ворот и отправил мяч в сетку. Во втором тайме преимущество калининградцев удвоил нападающий Егор Голенков, отличившийся на 65-й минуте.

Для «Оренбурга» поражение стало первым на своём поле в чемпионате с 2 августа, когда команда уступила петербургскому «Зениту» со счётом 0:3. После этого оренбуржцы провели дома пять матчей без поражений, одержав одну победу и четырежды сыграв вничью.

Благодаря успеху команда Андрея Талалаева набрала 20 очков и поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Оренбург», которым руководит Ильдар Ахметзянов, остался с 17 баллами на десятом месте.

В следующем туре 28 ноября «Балтика» примет грозненский «Ахмат», а «Оренбург» 29 ноября встретится дома с московской «Родиной». До этого обе команды сыграют в Кубке России: калининградцы 25 ноября отправятся в гости к махачкалинскому «Динамо», а оренбуржцы днём позже примут столичный «Спартак».