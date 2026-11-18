Сборная России по футболу пропустит Евро-2028
RT: Сборную России по футболу не включили в жеребьёвку Евро-2028
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Сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке чемпионата Европы 2028 года. Об этом RT сообщил источник, близкий к национальной команде.
По его словам, УЕФА не включил российскую сборную в число участников жеребьёвки турнира. Она запланирована на 6 декабря и пройдёт в Белфасте.
Сам чемпионат Европы состоится с 9 июня по 9 июля 2028 года. Матчи примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия.
А ранее Life.ru писал, что Сборная России по футболу сохранила 35-е место в ноябрьском рейтинге ФИФА. Непосредственно выше россиян расположилась сборная Швеции, занимающая 34-ю строчку с 1549,05 балла.