Сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке чемпионата Европы 2028 года. Об этом RT сообщил источник, близкий к национальной команде.

По его словам, УЕФА не включил российскую сборную в число участников жеребьёвки турнира. Она запланирована на 6 декабря и пройдёт в Белфасте.

Сам чемпионат Европы состоится с 9 июня по 9 июля 2028 года. Матчи примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия.