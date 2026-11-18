Сборная России по футболу сохранила 35-е место в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), несмотря на две победы в заключительных матчах 2026 года. В активе команды Валерия Карпина теперь 1545,59 балла. Новый рейтинг опубликован 18 ноября.

Непосредственно выше россиян расположилась сборная Швеции, занимающая 34-ю строчку с 1549,05 балла. Следом за командой Карпина идёт Украина, у которой 1530,59 балла и 36-е место.

В ноябре российская сборная провела два товарищеских матча и оба завершила победами. Сначала футболисты обыграли Узбекистан со счётом 3:2, сумев отыграться после двух пропущенных мячей. Затем команда победила Венесуэлу — 2:0 благодаря дублю Алексея Миранчука.

Эти результаты принесли россиянам дополнительные 8,14 рейтингового балла, однако подняться выше не удалось. При этом Венесуэла и Узбекистан после поражений потеряли по одной позиции, опустившись на 50-е и 60-е места соответственно.

Первую строчку мирового рейтинга сохранила Испания с 2004,48 балла. Второй осталась Аргентина (1966,13), а тройку сильнейших замкнула Франция (1950,82). Россия с 2022 года не участвует в официальных международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, продолжая проводить товарищеские встречи.

Напомним, после заключительной игры года наставник назвал встречу с венесуэльцами самой сложной для сборной в 2026-м. По его словам, футболисты продемонстрировали практически идеальный прессинг, не позволяя сопернику спокойно выходить со своей половины поля.