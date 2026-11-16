Молодёжная сборная России по футболу одержала вторую подряд победу над командой Киргизии U23, завершив товарищеский матч со счётом 2:0. Встреча прошла 16 ноября в турецком Дериндже.

Оба мяча россияне забили во втором тайме, причём с пенальти. На 70-й минуте счёт открыл полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор, а уже через четыре минуты преимущество команды удвоил Иван Бобёр из «Нижнего Новгорода».

Первый тайм завершился без голов. Перелом наступил после массовой замены на 58-й минуте: тренерский штаб выпустил сразу десять новых игроков, оставив на поле из стартового состава только Даниила Плотникова.

Для подопечных Ивана Шабарова это уже вторая победа над кыргызстанской сборной за четыре дня. В предыдущей встрече, состоявшейся 13 ноября на том же стадионе, российские футболисты разгромили соперника со счётом 7:0.

Таким образом, за два товарищеских матча россияне отправили в ворота соперников девять безответных мячей. Ноябрьский тренировочный сбор команды проходит с 7 по 17 ноября, в нём участвуют 23 футболиста.