Молодёжная сборная России по футболу (игроки до 21 года) одержала разгромную победу над командой Киргизии (игроки до 23 лет) в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 13 ноября в турецком городе Дериндже, завершилась со счётом 7:0.

Главным героем встречи стал Степан Глотов («СКА-Хабаровск»), оформивший хет-трик. Ещё два мяча забил Иван Бобёр («Нижний Новгород»), а по одному голу на свой счёт записали Виктор Окишор («Динамо» Москва) и Дмитрий Александров (принадлежит «Динамо» Москва, находится в аренде в «Динамо» Махачкала). При этом Глеб Пополитов (ЦСКА, играет за «Нижний Новгород» на правах аренды) не реализовал пенальти.

Россияне открыли счёт уже на 13-й минуте благодаря точному удару Бобра. На 36-й минуте Окишор удвоил преимущество команды. Перед перерывом Пополитов мог сделать счёт крупным, однако не реализовал пенальти, отправив мяч в перекладину.

Во втором тайме подопечные Ивана Шабарова забили ещё пять мячей. На 48-й минуте Бобёр оформил дубль, после чего отличились Глотов и Александров. В заключительной части встречи Глотов ещё дважды поразил ворота соперника, установив окончательный счёт — 7:0.

Примечательно, что российская команда выступала составом из футболистов не старше 21 года, тогда как соперника представляли игроки до 23 лет. Несмотря на возрастную разницу, россияне одержали уверенную победу.

Следующий товарищеский матч между молодёжными сборными России и Киргизии состоится 16 ноября. Игра также пройдёт в турецком Дериндже.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах молодёжной сборной России с вылетом в Турцию. Запланированный рейс команды отменили, из-за чего футболистам и тренерскому штабу пришлось менять билеты. Несмотря на возникшие трудности, расписание товарищеских матчей осталось без изменений.