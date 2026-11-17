Сборная России обыграла Венесуэлу в товарищеской встрече в Краснодаре — 2:0. Оба мяча забил Алексей Миранчук, который вывел российскую команду на поле с капитанской повязкой. За матчем с трибун наблюдал 31 701 зритель.

Все голы пришлись на второй тайм. На 59-й минуте Миранчук открыл счёт, а на 75-й оформил дубль и установил окончательный результат.

Итог встречи повлияет на обновлённый рейтинг ФИФА. Сейчас российская сборная занимает в нём 35-ю строчку, венесуэльская — 50-ю.

Встреча с Венесуэлой стала последней для национальной команды в этом календарном году. Все матчи сборной России по футболу в 2026 году — с результатами, соперниками и итоговой статистикой — собраны в отдельном материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что молодёжная сборная России второй раз подряд обыграла команду Киргизии U23. Товарищеский матч прошёл 16 ноября в турецком Дериндже и также завершился со счётом 2:0. Оба гола россияне забили с пенальти после перерыва.