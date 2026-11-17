Сборная России завершила футбольный год победой, однако лёгкой прогулкой этот матч для подопечных Валерия Карпина не стал. Несмотря на итоговые 2:0, главный тренер назвал встречу с Венесуэлой самой сложной в 2026 году. Об этом специалист рассказал в интервью Okko после товарищеской игры в Краснодаре.

По словам наставника, соперник оказался гораздо серьёзнее, чем могло показаться по итоговому счёту. При этом российская команда провела один из лучших матчей за год, а в отдельных игровых компонентах показала практически идеальный футбол.

«Показалось, что этот матч был одним из самых лёгких в 2026-м? Вообще не так, наоборот, самый сложный матч был. Соперник более качественный, достойный, было непросто. Другое дело, что у нас был один из лучших матчей, если не лучший», — поделился Карпин.

Особенно тренер выделил работу футболистов без мяча. По его оценке, преимущество россиян на половине поля соперника обеспечивалось не столько владением, сколько интенсивным прессингом. Игроки практически не позволяли венесуэльцам выходить из собственной зоны и постоянно вынуждали их ошибаться.

«На их половине проходила игра, потому что удавался прессинг, а не контроль мяча. Ни разу, по-моему, не выпустили со своей половины поля. Один раз было, да. Всё остальное время — идеальный прессинг, идеальное отношение, идеальные скорости для прессинга», — объяснил специалист.

При этом Карпин признался, что результат мог стать ещё убедительнее, если бы россияне реализовали свои моменты до перерыва. Наставник остался особенно доволен первым таймом и отметил, что команда имела возможности открыть счёт значительно раньше.

«Если бы забили ещё в первом тайме — я бы сказал, что вообще идеальный первый тайм», — добавил тренер.

После победы над Венесуэлой Валерий Карпин оценил завершающий матч сезона. Итоги выступления сборной России в 2026 году: результаты десяти встреч, победы, ничьи и поражения — в обзоре Life.ru.

Таким образом, сборная России завершила 2026 год на победной ноте. Для команды Карпина эта встреча стала заключительной в календарном году. Всего россияне сыграли 10 матчей, в которых одержали семь побед, дважды сыграли вничью и один раз уступили.

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная России совершила невероятный камбэк в матче с Узбекистаном. Команда Валерия Карпина уступала со счётом 0:2, но сумела забить три мяча всего за десять минут и вырвать победу в Ташкенте. Дубль Николая Комличенко и точный удар Алексея Миранчука перевернули ход встречи.