Криштиану Роналду пополнил свой голевой счёт, но не смог уберечь «Аль-Наср» от поражения в чемпионате Саудовской Аравии. Португалец забил 986-й мяч в карьере, промахнулся с пенальти, а его команда позволила «Аль-Ахли» трижды поразить свои ворота и уступила в Джидде со счётом 1:3.

После гола Роналду у гостей был шанс укрепить преимущество: нападающий подошёл к одиннадцатиметровой отметке, но отправил мяч в штангу. Хозяева избежали второго пропущенного мяча и сравняли счёт ещё до перерыва — отличился Галено.

Во втором тайме «Аль-Ахли» довёл камбэк до победы. Иван Тоуни реализовал пенальти на 71-й минуте, а через четыре минуты Роджер Ибаньес забил после углового. «Аль-Наср» не смог ответить на два быстрых гола и завершил встречу с одним забитым мячом. Теперь Роналду отделяют от отметки в тысячу голов 14 точных ударов, однако в этот вечер его личное достижение не помогло команде сохранить очки.

Тем временем сборная Португалии одержала первую победу после ухода Роналду. В заключительном матче группового этапа Лиги наций португальцы на выезде переиграли команду Уэльса (3:2). Соперники дважды забили друг другу по ходу первого тайма, победный гол на счету вингера Карлуша Форбша. Он забил на 70-й минуте, выйдя на замену за 11 минут до этого. Игрок выступал под 7-м номером.