Португальские футболисты одержали первую победу после того, как бывший капитан национальной команды и лучший бомбардир на уровне сборных Криштиану Роналду завершил международную карьеру.

В заключительном матче группового этапа Лиги наций португальцы на выезде переиграли команду Уэльса (3:2). Соперники дважды забили друг другу по ходу первого тайма, победный гол на счету вингера Карлуша Форбша. Он забил на 70-й минуте, выйдя на замену за 11 минут до этого. Игрок выступал под 7-м номером, под которым за сборную играл Роналду.

Португальская команда завершала встречу в меньшинстве из-за удаления вингера Педру Нету. Он получил две желтые карточки в течение двух минут — на 72-й и 74-й.

Сборная Португалии провела второй матч после того, как Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде. О своем решении пятикратный обладатель «Золотого мяча» сообщил 5 ноября. В первой игре португальцы на своем поле уступили датчанам (1:4). Встреча состоялась 14 ноября.

Пока Португалия завершала групповой этап победой в Уэльсе, во втором матче группы A4 определился ещё один участник плей-офф. Решающий гол Холанда в матче Дания — Норвегия на 96-й минуте принёс норвежцам победу 3:2.

Ранее Life.ru сообщал, что легендарный футболист Роналдиньо возобновил карьеру в 46 лет и помог итальянской «Равенне» победить. Обладатель «Золотого мяча» впервые за 11 лет сыграл в официальном матче, выйдя на поле под привычным 10-м номером. Бразилец поучаствовал в голевой атаке, а его команда обыграла «Форли» со счётом 2:0.