Определились все сборные, которые продолжат борьбу за победу в Лиге наций УЕФА сезона-2026/27. Последнюю путёвку в четвертьфинал завоевала Норвегия, присоединившаяся к семи другим участникам решающей стадии турнира.

Помимо норвежцев, в плей-офф сыграют Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Англия, Испания и Португалия. Таким образом, за трофей поборются восемь национальных команд, занявших первые два места в четырёх группах элитного дивизиона.

Четвертьфинальные встречи состоятся в марте 2027 года. Соперники определятся на жеребьёвке, запланированной на 20 ноября. Полуфиналы, встреча за третье место и финал пройдут в июне.

Лига наций проводится УЕФА с сезона-2018/19. Действующим обладателем трофея является сборная Португалии, которая в 2025 году выиграла турнир во второй раз в истории.

Последнюю путёвку в четвертьфинал получила Норвегия. Подробности о том, как Норвегия обыграла Данию 3:2 и вышла в плей-офф, включая решающий пенальти Холанда на 96-й минуте, — в отдельной новости Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что сборная Португалии одержала первую победу после ухода Криштиану Роналду. В заключительном матче группового этапа Лиги наций португальцы обыграли Уэльс со счётом 3:2. Победный мяч на 70-й минуте забил Карлуш Форбш, выступавший под легендарным седьмым номером Роналду.