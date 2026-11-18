Определились все четыре сборные, которые по итогам группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 обеспечили себе повышение в классе. Путёвки в элитный дивизион турнира завоевали Швейцария, Австрия, Швеция и Северная Ирландия.

Последним участником этого списка стала сборная Северной Ирландии. В заключительном, шестом туре команда сыграла вничью с Венгрией со счётом 1:1 и сохранила лидерство в группе B2. Североирландцы завершили групповой этап с 12 очками, опередив венгров на один балл.

Ранее первые места в своих квартетах Лиги B гарантировали себе Швейцария, Австрия и Швеция. Все четыре победителя групп получили право выступать в высшем дивизионе Лиги наций.

При этом команды, занявшие вторые места в группах Лиги B, ещё могут побороться за повышение в классе через стыковые матчи. Их проведение запланировано на март 2027 года.

Кроме того, с сезона-2028/29 Лига наций перейдёт на новый формат: УЕФА упразднит дивизион D, оставив три лиги по 18 команд. Все шесть сборных из низшего дивизиона автоматически поднимутся в Лигу C независимо от результатов нынешнего розыгрыша. Таким образом, сезон-2026/27 станет последним, в котором турнир проводится с четырьмя дивизионами.

Ранее Life.ru рассказывал, как экс-тренер «Спартака» Мурат Якин вывел сборную Швейцарии в элитный дивизион Лиги наций. Команда досрочно обеспечила себе первое место в группе, сыграв вничью со Словенией (0:0), и стала недосягаемой для конкурентов. Для швейцарцев это возвращение в высшую лигу после предыдущего неудачного розыгрыша турнира.