Сборная Швейцарии досрочно вернулась в элитный дивизион Лиги наций УЕФА под руководством бывшего наставника московского «Спартака» Мурата Якина. Путёвку в высшую лигу команда обеспечила себе за тур до окончания группового этапа, сыграв вничью со Словенией со счётом 0:0.

Матч пятого тура состоялся в Мариборе. Соперники так и не сумели открыть счёт, однако для швейцарцев даже одного заработанного очка оказалось достаточно, чтобы стать недосягаемыми для остальных участников группы 1 дивизиона B.

Команда Якина завершила пять встреч без единого поражения, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. С 13 очками в активе Швейцария гарантировала себе первое место, а вместе с ним и повышение в классе.

Примечательно, что ещё в предыдущем розыгрыше швейцарцы выступали среди сильнейших сборных Европы, но заняли последнюю строчку в квартете с Испанией, Данией и Сербией. Теперь национальной команде удалось вернуться в элиту с первой попытки.

Возглавляющий сборную с 2021 года Мурат Якин знаком российским болельщикам по работе в «Спартаке». Швейцарский специалист руководил красно-белыми в сезоне-2014/15, однако после одного года покинул московский клуб.

Впереди у швейцарцев заключительный матч группового этапа против Шотландии, который состоится 16 ноября. В тот же день Словения встретится на выезде с Северной Македонией. При этом результат последнего тура уже не повлияет на положение команды Якина: первое место и выход в дивизион A она себе обеспечила.

Ранее защитник московского «Спартака» Срджан Бабич стал автором сразу двух голов в матче сборных Сербии и Германии в Лиге наций УЕФА, причём отправил мячи в разные ворота. Сначала футболист поразил собственные, а затем сумел отличиться в атаке. Однако спасти сербов от поражения ему не удалось — встреча в Белграде завершилась со счётом 1:3.