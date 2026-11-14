Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич стал автором сразу двух голов в матче сборных Сербии и Германии в Лиге наций УЕФА, причём отправил мячи в разные ворота. Сначала футболист поразил собственные, а затем сумел отличиться в атаке. Однако спасти сербов от поражения ему не удалось — встреча в Белграде завершилась со счётом 1:3.

Уже на третьей минуте Бабич неудачно сыграл у своих ворот и вывел немецкую сборную вперёд. Вскоре Флориан Вирц удвоил преимущество гостей, забив на 14-й минуте. После перерыва положение хозяев стало ещё тяжелее: на 50-й минуте Браян Груда довёл счёт до 3:0.

Спустя шесть минут защитник красно-белых частично исправился. Бабич отправил мяч в ворота Германии, сократив отставание до двух голов. Однако этот успех так и остался единственным результативным эпизодом сербской команды.

На 77-й минуте хозяева оказались в меньшинстве после удаления защитника Вани Драгоевича. Отыграть оставшиеся мячи сербы не смогли, а немцы довели встречу до победы.

Поражение стало для Сербии пятым подряд в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Команда досрочно потеряла шансы сохранить место в элитном дивизионе. Германия, напротив, набрала восемь очков и занимает третью строчку в группе 2, продолжая борьбу за более высокую позицию.

Заключительные встречи группового этапа состоятся 16 ноября. Немцы сыграют дома с Нидерландами, а сербы отправятся в гости к Греции. По регламенту турнира две лучшие сборные каждой группы элитного дивизиона выходят в четвертьфинал, последние команды вылетают в лигу B, а занявшие третьи места участвуют в переходных матчах.

Тем временем сборная Нидерландов обыграла команду Греции со счётом 7:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась 13 ноября на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме. Благодаря этой победе Нидерланды повторили рекорд Лиги наций по разнице забитых и пропущенных мячей. Ранее с преимуществом в семь голов завершились встречи Германии с Боснией и Герцеговиной, Финляндии с Сан-Марино и Англии с Хорватией. Во всех трёх случаях победители также забили семь мячей, не пропустив ни одного.