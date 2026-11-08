В столице Ирландии автомобиль выехал на тротуар и сбил семерых подростков возле магазинов и закусочных. В результате аварии пострадала также 40-летняя женщина, находившаяся за рулём. Всех восьмерых доставили в больницы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает телеканал RTÉ.

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ДТП произошло 8 ноября около 15:00 на улице Оливер-Планкетт-роуд в районе Дун-Лэаре на юге Дублина, неподалёку от перекрёстка с Килл-авеню. Легковой автомобиль внезапно оказался на пешеходной части дороги, где в тот момент находилась группа несовершеннолетних.

На место прибыли несколько бригад скорой помощи, пожарные и полицейские. Улицу полностью перекрыли, территорию происшествия оцепили. По данным RTÉ, на месте работали не менее четырёх машин скорой помощи, пожарные расчёты и патрули полиции.

В полиции Ирландии подтвердили, что в результате столкновения пострадали семеро подростков и женщина-водитель. Все они госпитализированы. По предварительной версии, автомобилистка могла почувствовать себя плохо во время движения.

Ранее автомобиль врезался в толпу болельщиков регбийного клуба «Ньюкасл Найтс» в Австралии, ранив девять человек. Инцидент произошёл в районе Уоллсенд, где тысячи фанатов собрались проводить командный автобус на финальный матч. Среди пострадавших оказалась маленькая девочка, у которой после наезда остановилось сердце. Ещё один человек получил множественные переломы ног. Двое раненых находились в критическом состоянии. Всех девятерых госпитализировали, а водителя задержали на месте происшествия.