Появилось видео наезда ВАЗа на толпу пешеходов в Бурятии

В Сети появились кадры серьёзного ДТП в бурятском Северобайкальске, где легковой автомобиль ВАЗ сбил сразу трёх человек возле пешеходного перехода. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

В Северобайкальске женщина сбила трёх человек возле пешеходного перехода. Видео © VK / Лента новостей Бурятии

Авария произошла утром 24 октября, примерно в 07:44, на Ленинградском проспекте. За рулём отечественной легковушки находилась 27-летняя автомобилистка, направлявшаяся в сторону вокзала.

По предварительным данным дорожной полиции, женщина не справилась с управлением, после чего машина наехала на людей, пересекавших проезжую часть. Происшествие запечатлела установленная неподалёку камера наблюдения.