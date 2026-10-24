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Опубликовано 24 октября, 14:13

Появилось видео наезда ВАЗа на толпу пешеходов в Бурятии

Обложка © VK / Лента новостей Бурятии

Обложка © VK / Лента новостей Бурятии

В Сети появились кадры серьёзного ДТП в бурятском Северобайкальске, где легковой автомобиль ВАЗ сбил сразу трёх человек возле пешеходного перехода. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

В Северобайкальске женщина сбила трёх человек возле пешеходного перехода. Видео © VK / Лента новостей Бурятии

Авария произошла утром 24 октября, примерно в 07:44, на Ленинградском проспекте. За рулём отечественной легковушки находилась 27-летняя автомобилистка, направлявшаяся в сторону вокзала.

По предварительным данным дорожной полиции, женщина не справилась с управлением, после чего машина наехала на людей, пересекавших проезжую часть. Происшествие запечатлела установленная неподалёку камера наблюдения.

В результате столкновения травмы получили трое пешеходов 1976, 1989 и 1990 годов рождения. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

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Владимир Озеров
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