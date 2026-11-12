Четверо вооружённых мужчин совершили дерзкое ограбление ювелирного бутика De Beers в самом центре Парижа. Налётчики, предположительно вооружённые автоматами типа Калашникова, скрылись с драгоценностями на сумму более миллиона евро. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Преступление произошло утром 12 ноября неподалёку от знаменитой Вандомской площади, где расположены бутики крупнейших мировых ювелирных брендов. По информации радиостанции, злоумышленники прибыли к магазину на двух мощных мопедах.

«Четверо мужчин, вооружённых длинноствольным оружием типа «Калашников», ворвались в магазин на двух мощных мопедах», — говорится в сообщении Europe 1.

Забрав украшения, грабители скрылись с места преступления. Парижская полиция разыскивает подозреваемых. Точный размер ущерба пока устанавливается, однако предварительная стоимость похищенного может превышать миллион евро.

Район Вандомской площади считается одним из центров торговли предметами роскоши в Париже. Здесь расположены магазины дорогих часов и ювелирных украшений. В октябре на фоне массовых беспорядков во Франции местные бутики, включая De Beers, усиливали охрану и временно закрывались из опасений новых нападений.