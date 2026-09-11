В Париже судят банду, ограбившую Доннарумму и его беременную девушку до выкидыша

Во Франции стартовал судебный процесс по делу о жестоком ограблении бывшего вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы и его девушки Алессии Элефанте, произошедшем в июле 2023 года. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным следствия, четверо преступников проникли в квартиру голкипера на авеню Монтень в фешенебельном районе Парижа через крышу и балкон, разбив окна. Проснувшегося Доннарумму ударили кастетом по лицу, связали и угрожали ножом. У футболиста похитили часы Audemars Piguet, ключи от Mercedes и Lamborghini, а также брендовые сумки и наличные.

После этого злоумышленники переключились на Элефанте, которая на тот момент была беременна. Они требовали код от сейфа, но, получив ответ, что он пуст, схватили её за волосы и начали бить по ногам.

«Я говорила, что беременна, но они не останавливались», — приводит The Telegraph показания девушки.

Через несколько недель после нападения Элефанте потеряла ребёнка.

Перед судом предстали несколько участников группировки. По версии следствия, 21-летний Ильяс Хербуш и Кьян Мамуни руководили налётом из тюрьмы. 24-летний Моктар Диоп признал участие в ограблении, но отрицает нанесение побоев. Ещё двое фигурантов, несовершеннолетних на момент преступления, уже отбывают наказание

Напомним, что в июле 2023 года неизвестные ворвались в дом Джанлуиджи Доннаруммы в Париже и вынесли около полумиллиона евро. Грабители выломали дверь, проникли в квартиру, раздели и связали охранника голкипера, его самого и девушку футболиста Алессию Элефанте. Полиция проводила расследование, а сам футболист и его родственники были доставлены в больницу в состоянии шока.