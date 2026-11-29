В Конгрессе США готовятся ограничить продажу автомобилей, при производстве которых используют китайские и российские компоненты. Американские сенаторы практически согласовали соответствующий законопроект, сообщает Politico.

Инициатива получила поддержку представителей Республиканской и Демократической партий. Законодатели рассчитывают вынести документ на голосование уже в декабре 2026 года.

Напомним, ранее американские законодатели обсуждали возможность сделать исключение для немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz, около 20% акций которого контролируют китайские инвесторы. Первоначальная редакция законопроекта предусматривала ограничения для производителей технологичных автомобилей с долей китайского капитала свыше 15%. В случае принятия документа прямой запрет на продажу машин в США затронет такие марки, как BYD и Geely.