Китайские автомобили могут окончательно лишиться доступа на американский рынок уже до конца 2026 года. Законодатели США близки к соглашению о масштабном запрете, однако для немецкого Mercedes-Benz, почти на 20% принадлежащего китайским инвесторам, хотят сделать исключение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Республиканцы и демократы из автомобильных штатов рассчитывают согласовать документ и направить его на подпись президенту Дональду Трампу до конца года. Если закон примут, производители вроде BYD и Geely столкнутся с прямым законодательным запретом на продажу машин в США. Сейчас их присутствие на американском рынке уже практически исключено из-за высоких пошлин и ограничений на автомобильные технологии.

Главным препятствием на переговорах неожиданно оказался Mercedes-Benz. Почти 10% акций немецкого концерна принадлежат китайской государственной BAIC Motor, ещё около 10% контролирует основатель Geely Ли Шуфу. Ранее предложенная версия закона запрещала продажу технологичных автомобилей компаниям, в которых китайским инвесторам принадлежит более 15% капитала. Таким образом, под ограничения могла попасть и немецкая марка.

За исключение для Mercedes активно выступает сенатор-республиканец Берни Морено. Он уже представил автопроизводителям возможные поправки, которые позволят концерну сохранить доступ к американскому рынку. Среди обсуждаемых вариантов — смягчение требований для компаний, чьи иностранные акционеры не обладают правом голоса и не участвуют в управлении.

В Mercedes подтвердили, что продолжают переговоры с заинтересованными сторонами ради принятия законопроекта нынешним составом Конгресса. Сенатор от Алабамы Кэти Бритт, представляющая штат с крупным производством немецкого концерна, также выразила уверенность, что интересы компании удастся защитить.

Ранее Life.ru рассказывал, что Mercedes-Benz рискует потерять американский рынок именно из-за китайских акционеров. Тогда обсуждался вариант ограничений для автопроизводителей, связанных с государствами, которые Вашингтон считает потенциальными противниками. При этом похожие меры рассматривают и в Европе. В частности, Великобритания допустила введение пошлин до 45% на китайские электромобили, опасаясь конкуренции с местными производителями.