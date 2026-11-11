Китай ужесточает вывоз авто с 1 января 2027: без каких доступных машин могут остаться россияне Оглавление Что меняется в правилах экспорта автомобилей из Китая Зачем Китай ужесточает правила: схема «новые как подержанные» Что значит правило 180 дней и сервис за рубежом Какие машины окажутся в зоне риска Насколько подорожают автомобили: три прогноза Чем это отличается от роста утильсбора Что не изменится: как машины будут попадать в Россию Частые вопросы С 1 января 2027 Китай ужесточает контроль за вывозом новых автомобилей до 160 л.с. и потребует от производителей подтвердить сервис за рубежом. Что это значит для россиян, как изменятся цены и какие марки в зоне риска. Импорт не запретят, но усложнят: что реально изменится для покупателей авто из Китая. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1 января 2027 года Китай меняет правила вывоза новых автомобилей в рамках мер, направленных на предотвращение экспорта новых машин под видом подержанных. Производителям и экспортёрам также придётся подробнее подтверждать наличие зарубежных сервисных центров, возможностей ремонта и поставок запчастей. Полного запрета на вывоз машин нет, но отдельные модели, которые попадают в Россию по параллельному импорту, могут стать дороже или менее доступными. В первую очередь это касается новых автомобилей с двигателем мощностью до 160 л.с. и без официальной поддержки производителя.

Новые требования дополняют ограничения, которые начали действовать ещё в 2026 году. Разбираемся, почему Китай меняет правила, какие марки могут столкнуться с трудностями и на сколько способны вырасти цены.

Что меняется в правилах экспорта автомобилей из Китая

Министерство коммерции КНР 29 сентября 2026 года опубликовало уведомление № 404 о порядке получения экспортных лицензий на автомобили и мотоциклы в 2027 году.

Документ предусматривает более строгую проверку сервисной инфраструктуры производителей. Чтобы получить разрешение на экспорт, компании должны представить сведения о зарубежных организациях, которые способны обслуживать и ремонтировать их автомобили.

В пакет документов входят договоры с сервисными центрами или подтверждения наличия собственной сети, сведения о разрешениях на ремонт, фотографии помещений, перечни оборудования, данные о квалификации сотрудников и поставках запасных частей.

Для производителей первой категории необходимо подтвердить не менее 50 зарубежных сервисных точек. Это требование относится к данной категории предприятий, а не ко всем экспортёрам без исключения. При этом речь идёт о зарубежной сервисной сети в целом, а не обязательно о 50 центрах непосредственно в России.

Сама система лицензирования существовала и раньше. Как пояснили РБК юристы SL LEGAL Георгий Данелия и Екатерина Харина, главным изменением становится ужесточение документальной проверки уже предусмотренных требований к обслуживанию автомобилей за рубежом.

Нарушения при подаче сведений могут привести к предупреждению, приостановке или отмене экспортных полномочий. Подробнее о публикации китайских правил Life.ru сообщал 5 октября.

Зачем Китай ужесточает правила: схема «новые как подержанные»

Одной из причин ужесточения регулирования стала практика вывоза новых машин под видом автомобилей с пробегом.

Схема получила название «нулевой пробег». Автомобиль продавали и регистрировали в Китае, после чего практически сразу отправляли на экспорт. Формально машина уже считалась подержанной, хотя фактически могла не проехать и нескольких километров.

Такой механизм позволял посредникам организовывать поставки вне обычных каналов производителя. Однако покупатель за рубежом не всегда получал официальную гарантию, доступ к программному обеспечению и полноценную сервисную поддержку.

Для китайских властей это создавало проблему контроля качества экспортируемой продукции. Особенно заметной она стала на фоне быстрого роста зарубежных продаж китайского автопрома.

С 2026 года Пекин начал ограничивать использование этой схемы, а новые требования на 2027 год усиливают контроль за сервисным обеспечением и документами экспортёров.

Для российского рынка вопрос особенно актуален. По данным «Автостата», которые приводил «Коммерсантъ», за январь — август 2026 года из Китая ввезли около 75 тысяч автомобилей с пробегом — почти вдвое больше, чем годом ранее. Ещё примерно 130 тысяч новых машин поступили по альтернативным каналам.

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Что значит правило 180 дней и сервис за рубежом

Правило 180 дней действует в Китае с 1 января 2026 года.

Если автомобиль был зарегистрирован в КНР не более 180 дней назад, для его вывоза как подержанного необходимо представить подтверждение производителя о послепродажном обслуживании. Без этого документа экспортную лицензию не выдают.

После истечения указанного периода автомобиль может подпадать под обычный порядок экспорта подержанных машин. Но это не означает автоматического разрешения на вывоз: остальные лицензионные, таможенные и документальные требования сохраняются.

Для посредников ожидание создаёт дополнительные расходы. Машину приходится хранить, обслуживать и финансировать до момента вывоза. Эти затраты могут отражаться на конечной цене.

Существовали и альтернативные способы оформления, включая переоборудование автомобилей перед экспортом. Новые правила предусматривают дополнительное подтверждение от изготовителя исходного автомобиля для отдельных категорий переоборудованных машин.

Таким образом, оба механизма работают одновременно: правило 180 дней ограничивает быстрый вывоз недавно зарегистрированных автомобилей, а лицензирование 2027 года усиливает проверку сервисных возможностей экспортёров.

Какие машины окажутся в зоне риска

Новые требования распространяются не только на китайские марки. Они касаются экспортируемых из КНР автомобилей, включая машины европейских, японских и американских производителей, которые выпускаются на китайских заводах.

Но риск для конкретной модели зависит от канала поставки, документов экспортёра и готовности производителя обеспечить сервисную поддержку.

Участники рынка выделяют несколько категорий автомобилей.

Какие автомобили из Китая попадают в зону риска. Инфографика © Life.ru

Важно: это оценка рисков на основе комментариев участников российского рынка, а не официальный перечень запрещённых к экспорту марок.

Основатель E.N. Cars Евгений Забелин в беседе с «Коммерсантом» называл Xiaomi и новые кроссоверы SkyNomad среди машин, вывоз которых уже вызывает серьёзные трудности. Для BYD, BMW и Mercedes-Benz, по его словам, участники рынка также сталкиваются с ограничениями.

Гендиректор Frank Auto Ирина Франк отмечала, что ситуация различается даже между премиальными китайскими брендами: с Li Auto работать сложнее, чем с некоторыми моделями Zeekr и Lynk & Co.

Управляющий партнёр IPM Consulting Вадим Тедеев в комментарии Autonews, напротив, выделил Haval, Geely и Changan как марки, для которых действующие сервисные сети должны снизить риск осложнений.

Наличие дилеров в России, однако, не гарантирует разрешения китайского производителя на конкретную экспортную поставку. Поэтому оценивать нужно не только марку, но и происхождение автомобиля и условия его ввоза.

В категории новых машин с «доутильным» двигателем до 160 л.с. в 2026 году россияне чаще всего заказывали из Китая Volkswagen Tharu XR, Mazda CX-5 и CX-50, Nissan Qashqai и X-Trail. Среди востребованных автомобилей китайской сборки с пробегом встречаются Volkswagen Tayron, Toyota Corolla, Audi Q3 и A3, Volkswagen Golf. Подробнее об этих моделях Life.ru рассказывал в рейтинге популярных подержанных автомобилей из Китая.

Насколько подорожают автомобили: три прогноза

Единого прогноза роста цен на автомобили из Китая нет. Опрошенные журналистами участники рынка называют разные величины в зависимости от стоимости машин, условий поставок и дополнительных расходов.

Первый прогноз — 4–8%. Гендиректор Frank Auto Ирина Франк в беседе с «Коммерсантом» предположила, что автомобили стоимостью 8–12 млн рублей могут подорожать на 4–5%, а более доступные машины — на 7–8%. На конечную цену, по её оценке, также влияют курс валют и стоимость перевозки.

Второй прогноз — 5–10%. Операционный директор компании «Автовейто» Василий Майоров в комментарии РБК оценил возможный первоначальный рост цен на затронутые новыми правилами автомобили в 5–10%. При дефиците отдельных моделей подорожание может оказаться сильнее.

Третий прогноз — 10–15%. Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с «Выберу.ру» допускал такой рост цен к концу 2026-го — началу 2027 года. При этом его оценка касается более широкого влияния на авторынок, включая увеличение утильсбора, а не исключительно китайские экспортные ограничения.

Эти прогнозы нельзя усреднять: эксперты рассматривают разные сегменты и разные причины подорожания.

Для наглядности автомобиль стоимостью 3 млн рублей при условном росте цены на 5% будет стоить 3,15 млн, на 10% — 3,3 млн, на 15% — 3,45 млн рублей. Это арифметический пример, а не прогноз для конкретной модели.

На практике конечная стоимость будет зависеть от курса рубля, расходов на хранение, таможенного оформления, доставки, утильсбора и политики продавца. Дефицит одной модели при этом не означает, что на тот же процент подорожают все автомобили соответствующей марки.

Чем это отличается от роста утильсбора

С 1 января 2027 года на стоимость автомобилей в России одновременно будут влиять два разных механизма.

Первый — китайские требования к экспортным лицензиям. Они способны осложнить поставки отдельных моделей, увеличить сроки ожидания и расходы посредников.

Второй — плановая индексация российского утилизационного сбора. Она предусмотрена утверждённым графиком изменения коэффициентов и зависит от характеристик автомобиля.

Например, для нового автомобиля с двигателем объёмом от одного до двух литров и мощностью свыше 160 до 190 л.с. полный утильсбор увеличится с 900 тысяч рублей в 2026 году до 990 тысяч рублей в 2027-м. Разница составит 90 тысяч рублей.

Льготные ставки для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования с соблюдением установленных условий, остаются на уровне 3400 рублей для машин не старше трёх лет и 5200 рублей для более старых. Но льгота распространяется не на все автомобили: для машин с ДВС одним из ключевых ограничений является мощность не более 160 л.с.

Важно, что повышение утильсбора не означает автоматического увеличения розничной цены ровно на сумму разницы. Импортёр может переложить расходы на покупателя полностью или частично.

Все ставки, льготы и график дальнейшего повышения собраны в подробном материале Life.ru об утильсборе на 2027 год.

Что не изменится: как машины будут попадать в Россию

Китай не объявлял о прекращении экспорта автомобилей в Россию. Официальные поставки производителей с действующими экспортными разрешениями и подтверждённой сервисной инфраструктурой могут продолжаться.

Изменения прежде всего затрагивают организацию альтернативного импорта и работу посредников, у которых нет необходимых документов или согласования с производителем.

Президент Ассоциации экспортёров и импортёров Артур Леер в комментарии РБК отметил, что значительная часть автомобилей поступает в Россию через страны СНГ, в частности Киргизию и Белоруссию. По его оценке, новые правила потребуют перестройки отдельных логистических цепочек, но рынок способен к ним адаптироваться.

Однако перевозка через третью страну сама по себе не освобождает экспортёра от китайских требований. Если автомобиль вывозят из КНР, необходимо соблюдать действующий порядок его экспорта.

При этом часть машин продолжит поступать напрямую от производителей или официальных дистрибьюторов, часть — по альтернативным каналам, а часть — как подержанные автомобили после соблюдения установленных правил.

Отдельно в России продолжается изменение порядка расчёта платежей при ввозе через Евразийский экономический союз. Об этом Life.ru рассказывал в материале «Утильсбор 2026 через ЕАЭС: кто переплатит миллионы и на сколько вырастут цены».

Таким образом, наиболее вероятное последствие китайских ограничений — не исчезновение импорта, а изменение состава поставляемых моделей, сроков доставки и стоимости отдельных автомобилей.

Частые вопросы

С какого числа изменятся правила экспорта автомобилей из Китая?

Новые требования относятся к оформлению экспортных разрешений на 2027 год, то есть к поставкам начиная с 1 января 2027-го. Документы Министерства коммерции КНР о новых условиях лицензирования опубликованы 29 сентября 2026 года.

Какие марки и модели затронут новые правила?

В первую очередь самые популярные модели, которые привозили из Китая в 2025-2026 годах:

Volkswagen Tharu XR

Mazda CX-5

Mazda CX-50

Nissan Qashqai

Nissan X-Trail

Можно ли сейчас заказать доставку из Китая нового автомобиля с мощностью двигателя до 160 л.с.?

Уже нет. Российские компании, которые занимаются привозом новых автомобилей из Китая временно приостановили приём заказов. Они боятся не успеть вывезти автомобиль из Китая. Уже сейчас на границе в Хоргосе скопились огромные очереди.

Запретит ли Китай экспорт автомобилей в Россию?

Нет. Общего запрета на экспорт автомобилей в Россию китайские власти не вводили. Требования касаются подтверждения сервисной инфраструктуры и соблюдения порядка получения экспортных лицензий. Сложности могут возникнуть у отдельных поставщиков и моделей.

Затронут ли ограничения подержанные автомобили из Китая?

Автомобилей с пробегом из Китая это не касается.

Затронут ли ограничения автомобили с мощностью двигателя более 160 л.с. и таможенной очисткой в Киргизии?

Нет, не затронут.

Подорожают ли Haval и Geely в 2027 году?

Эти марки могут менять цены под влиянием утильсбора, курса валют и рыночных условий. Однако эксперты считают, что непосредственно новые китайские экспортные требования затронут официальные поставки Haval и Geely значительно меньше, чем параллельный импорт. Тем более Haval выпускают на заводе под Тулой.

Что будет с автомобилями Xiaomi?

Участники рынка относят Xiaomi к маркам с повышенными рисками при экспорте из Китая. Это связано с отсутствием официальной сервисной инфраструктуры в России и сложностями с разрешениями производителя. Но говорить о полном запрете Xiaomi для всех стран и каналов поставок нельзя.

Фото © ТАСС / CFOTO / Sipa USA / Costfoto

Новые правила Китая и рост утильсбора — это одно и то же?

Нет. Китайские правила регулируют разрешения на вывоз автомобилей из КНР, а российский утильсбор — обязательный платёж при производстве или ввозе автомобиля в Россию. Эти факторы могут одновременно влиять на цену одной машины, но действуют независимо друг от друга.

В целом ужесточение экспорта из Китая не означает прекращения автомобильных поставок в Россию. Главный риск возникает для отдельных моделей, которые продаются без официальной поддержки производителя. Их поставки могут стать сложнее и дороже, тогда как массовые марки с развитой дилерской инфраструктурой должны оказаться в более устойчивом положении.

Авторы Кирилл Золотарев