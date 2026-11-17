Екатеринбургский «Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв московский «Спартак» со счётом 2:1. Судьбу встречи на «УГМК-Арене» решила серия буллитов, в которой единственный точный бросок выполнил Александр Шаров.

Москвичи открыли счёт уже на седьмой минуте. Даниил Гутик воспользовался численным преимуществом и отправил шайбу в ворота Евгения Аликина после передач Джоуи Кина и Павла Порядина. До первого перерыва хозяева отыграться не смогли.

Во втором периоде «Автомобилист» прибавил в атаке и на 33-й минуте восстановил равновесие. Защитник Кейл Клэг оказался первым на подборе после борьбы у ворот Ивана Федотова и сделал счёт 1:1. Незадолго до перерыва екатеринбуржцы вновь отправили шайбу в сетку, однако гол Адама Ружички отменили из-за игры ногой.

В третьем периоде обе команды имели возможности выйти вперёд, но вратари не позволили соперникам отличиться. Не принёс результата и овертайм, хотя хозяева получили численное преимущество.

В серии послематчевых бросков главным героем стал Александр Шаров, реализовавший свою попытку. Евгений Аликин отразил все три буллита «Спартака», обеспечив своей команде победу. Екатеринбуржцы также сохранили стопроцентный результат в Кубке первых — специальном турнире, посвящённом 80-летию отечественного хоккея.

После 26 матчей «Автомобилист» набрал 31 очко и поднялся на четвёртое место Восточной конференции. «Спартак» с 33 очками после 28 встреч занимает четвёртую строчку на Западе. Следующий матч уральцы проведут 20 ноября против «Сибири», а москвичи днём ранее сыграют с «Ак Барсом».

Предыдущую победу «Автомобилист» одержал 14 ноября, разгромив казанский «Ак Барс» со счётом 5:1. Александр Барабанов тогда оформил дубль. До этого екатеринбуржцы также обыграли «Шанхайских Драконов» и «Трактор», что позволило команде набрать ход перед встречей со «Спартаком».

Ранее Life.ru сообщал, что новосибирская «Сибирь» разгромила челябинский «Трактор» со счётом 4:1 и прервала серию из трёх поражений. Встреча прошла 17 ноября. Победу хозяевам принесли шайбы Павла Тютнева, Егора Коршкова, Ильи Люзенкова и Степана Никулина. Несмотря на успех, «Сибирь» осталась на последнем месте Восточной конференции с 24 очками.