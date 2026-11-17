Новосибирская «Сибирь» прервала серию из трёх поражений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), уверенно обыграв челябинский «Трактор» со счётом 4:1. Домашняя встреча завершилась двумя шайбами хозяев в пустые ворота, когда гости попытались спасти матч.

Начало игры получилось стремительным. Уже на четвёртой минуте Павел Тютнев вывел новосибирцев вперёд, однако практически сразу Андрей Матюшин восстановил равновесие. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:1.

Решающую шайбу во втором периоде забросил Егор Коршков. На 24-й минуте нападающий «Сибири» удачно подправил бросок партнёра и вновь обеспечил хозяевам преимущество.

В заключительной двадцатиминутке «Трактор» пытался отыграться, но голкипер новосибирцев Антон Красоткин сохранил ворота в неприкосновенности. За две с половиной минуты до сирены челябинцы заменили вратаря шестым полевым игроком, чем воспользовался племянник главного тренера Илья Люзенков, отправивший шайбу в пустые ворота.

Гости продолжили играть без голкипера и пропустили ещё раз. На последней минуте Степан Никулин установил окончательный счёт — 4:1. Для «Сибири» эта победа стала первой за четыре матча после неудач во встречах с «Авангардом», ЦСКА и московским «Динамо».

Несмотря на успех, новосибирский клуб остаётся на последнем, 11-м месте Восточной конференции с 24 очками после 28 матчей. «Трактор» с 29 баллами занимает седьмую строчку. Следующий матч челябинцы проведут 19 ноября против магнитогорского «Металлурга», а «Сибирь» 20 ноября примет «Автомобилист».

Ранее Life.ru сообщал о крупной победе «Трактора» над петербургским СКА со счётом 5:1. Встреча состоялась 15 ноября, а одним из главных героев стал Нэйтан Легаре, оформивший дубль. Для армейцев это поражение стало третьим подряд в регулярном чемпионате КХЛ.