Российский нападающий Илья Сафонов покинул систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» и возвращается в КХЛ, так и не дебютировав в сильнейшей лиге мира. Об этом сообщил агент 25-летнего хоккеиста Дэн Мильштейн в социальной сети X.

«Илья ценил время, проведённое в системе «Кэнакс», и наладил хорошие отношения с тренерами и специалистами по развитию игроков в Абботсфорде. Хотя он не достиг своей цели — играть в НХЛ, он покидает клуб с благодарностью за предоставленную возможность», — написал Мильштейн.

По словам агента, Сафонов с теплотой будет вспоминать время в Канаде и теперь рассчитывает встретиться на льду с сильнейшими хоккеистами КХЛ, включая бывшего игрока «Ванкувера» Эвандера Кейна.

Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат казанскому «Ак Барсу», за который он выступал с 2020 года. Вместе с клубом Сафонов дважды доходил до финала Кубка Гагарина — в 2023 и 2026 годах. Всего в КХЛ на его счету 410 матчей и 154 очка — 75 шайб и 79 передач.

В 2021 году «Чикаго» выбрал Сафонова на драфте НХЛ, а четыре года спустя передал права на него «Ванкуверу». При этом нападающий продолжал выступать за казанский «Ак Барс». Лишь летом 2026 года россиянин подписал контракт с канадским клубом и отправился в Северную Америку, где провёл 12 матчей за фарм-команду «Абботсфорд Кэнакс», но так и не дебютировал в НХЛ.