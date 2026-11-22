Екатеринбургский «Автомобилист» впервые с октября 2020 года обыграл нижегородское «Торпедо» на его площадке. Гостевая встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась победой уральцев со счётом 4:2.

Хозяева открыли счёт уже на четвёртой минуте благодаря шайбе Матвея Полякова. Однако «Автомобилист» быстро перехватил инициативу: на восьмой минуте отличился Анатолий Голышев, а на десятой Даниэль Спронг вывел гостей вперёд.

Под занавес второго периода Егор Виноградов восстановил равновесие. Судьба встречи решилась в заключительной двадцатиминутке, когда Александр Шаров оформил дубль, забросив шайбы на 51-й и 60-й минутах.

Победа позволила екатеринбуржцам прервать почти шестилетнюю серию без выигрышей на льду «Торпедо». Последний раз нижегородцы уступали этому сопернику дома в октябре 2020 года со счётом 2:3.

После 28 матчей «Автомобилист» набрал 33 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. «Торпедо» с 35 баллами после аналогичного количества встреч располагается на пятой строчке Запада. Следующими соперниками команд станут московское «Динамо» 24 ноября и новосибирская «Сибирь» 25 ноября соответственно.