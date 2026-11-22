«Автомобилист» впервые за шесть лет победил «Торпедо» на его льду в КХЛ
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Екатеринбургский «Автомобилист» впервые с октября 2020 года обыграл нижегородское «Торпедо» на его площадке. Гостевая встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась победой уральцев со счётом 4:2.
Хозяева открыли счёт уже на четвёртой минуте благодаря шайбе Матвея Полякова. Однако «Автомобилист» быстро перехватил инициативу: на восьмой минуте отличился Анатолий Голышев, а на десятой Даниэль Спронг вывел гостей вперёд.
Под занавес второго периода Егор Виноградов восстановил равновесие. Судьба встречи решилась в заключительной двадцатиминутке, когда Александр Шаров оформил дубль, забросив шайбы на 51-й и 60-й минутах.
Победа позволила екатеринбуржцам прервать почти шестилетнюю серию без выигрышей на льду «Торпедо». Последний раз нижегородцы уступали этому сопернику дома в октябре 2020 года со счётом 2:3.
После 28 матчей «Автомобилист» набрал 33 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. «Торпедо» с 35 баллами после аналогичного количества встреч располагается на пятой строчке Запада. Следующими соперниками команд станут московское «Динамо» 24 ноября и новосибирская «Сибирь» 25 ноября соответственно.
Ранее Life.ru сообщал, что «Торпедо» всухую обыграло минское «Динамо» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0, а автором единственной шайбы стал Павел Красковский. Эта победа стала для нижегородцев третьей над минчанами в текущем сезоне.