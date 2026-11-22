Минское «Динамо» обыграло астанинский «Барыс» со счётом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Главным героем встречи стал нападающий белорусской команды Сэм Энэс, оформивший дубль. Для хозяев это поражение стало третьим подряд.

Счёт на 30-й минуте открыл форвард «Барыса» Джастин Бейли. Однако удержать преимущество казахстанцам не удалось. На 38-й минуте Энэс восстановил равновесие, а на 49-й забросил победную шайбу.

Астанинский клуб продолжил неудачную домашнюю серию против минчан. Последний раз «Барыс» обыгрывал белорусскую команду на своём льду 23 ноября 2021 года — тогда встреча завершилась со счётом 3:2. С тех пор хозяева уступили во всех пяти домашних матчах.

Для «Динамо» победа стала второй подряд и позволила укрепить положение в борьбе за выход в плей-офф Западной конференции. «Барыс» продолжает выступление в Восточной конференции.

Следующий матч минчане проведут 24 ноября на выезде против магнитогорского «Металлурга». «Барыс» 25 ноября примет череповецкую «Северсталь».