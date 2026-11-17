«Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» в день исторического рекорда Белозёрова
Обложка © Telegram / Волчья стая. Канал ХК «Нефтехимик»
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась победой белорусского клуба в серии буллитов со счётом 2:1, несмотря на историческое достижение нападающего хозяев Андрея Белозёрова.
Счёт на 31-й минуте открыл форвард минчан Станислав Галиев. «Нефтехимик» сумел отыграться лишь в концовке третьего периода благодаря шайбе Германа Точилкина на 58-й минуте. Одним из ассистентов стал Белозёров, который благодаря этой передаче установил новый клубный рекорд результативности. Теперь на счету 30-летнего нападающего 196 очков за «Нефтехимик» в КХЛ. Он обошёл американца Дэна Секстона, который завершил выступления за нижнекамцев с 195 баллами.
Основное время и овертайм не выявили победителя. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Динамо». Решающую попытку реализовал Илья Усов.
Несмотря на поражение, «Нефтехимик» набрал 32 очка после 28 матчей и вернулся на второе место в Восточной конференции. Минское «Динамо» с 29 баллами в 28 встречах занимает восьмую строчку Запада.
19 ноября нижнекамцы примут петербургский СКА. Минчане продолжат выездную серию 22 ноября матчем против казахстанского «Барыса».
В других матчах дня новосибирская «Сибирь» победила «Трактор» (4:1), екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Спартак» (2:1, буллиты), «Лада» в Тольятти разгромно проиграла магнитогорскому «Металлургу» (2:7), а московское «Динамо» впервые за пять лет победило «Ак Барс» в Казани (4:2).