Счёт на 31-й минуте открыл форвард минчан Станислав Галиев. «Нефтехимик» сумел отыграться лишь в концовке третьего периода благодаря шайбе Германа Точилкина на 58-й минуте. Одним из ассистентов стал Белозёров, который благодаря этой передаче установил новый клубный рекорд результативности. Теперь на счету 30-летнего нападающего 196 очков за «Нефтехимик» в КХЛ. Он обошёл американца Дэна Секстона, который завершил выступления за нижнекамцев с 195 баллами.