Московское «Динамо» впервые с октября 2021 года обыграло казанский «Ак Барс» на выезде в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани завершилась победой бело-голубых со счётом 4:2.

Счёт открыли гости: на 21-й минуте отличился Дилан Сикьюра. Спустя минуту Алексей Пустозёров восстановил равенство, а на 36-й минуте защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер вывел хозяев вперёд. Переломить ход встречи москвичам удалось в третьем периоде. На 51-й минуте Игорь Ожиганов сравнял счёт, затем Павел Шэн забросил победную шайбу на 56-й. Окончательный результат двумя минутами позже установил Егор Римашевский.

Последний раз «Динамо» побеждало «Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата 19 октября 2021 года. Тогда москвичи оказались сильнее в овертайме — 5:4. При этом в четвертьфинале Кубка Гагарина 2025 года бело-голубые выиграли все три встречи с казанцами на их площадке.

После победы «Динамо» набрало 31 очко в 29 матчах и заняло шестое место в Западной конференции. «Ак Барс» с 28 баллами после 29 игр располагается на девятой строчке Востока.

В следующем матче москвичи 22 ноября примут ЦСКА. Казанцы двумя днями раньше, 19 ноября, сыграют дома со «Спартаком».