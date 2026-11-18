«Амур» вырвал победу у китайских «Шанхай Дрэгонс» в серии буллитов после того, как хабаровчане отыгрались в концовке основного времени. Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счётом 3:2 в пользу дальневосточной команды.

«Шанхай» первым открыл счёт и по ходу встречи сохранял преимущество. Во втором периоде команды обменялись голами. У «Амура» отличился Алексей Кручинин, поразивший ворота соперника на 36-й минуте. В заключительной двадцатиминутке хабаровчане продолжили искать возможность сравнять счёт. На 58-й минуте Алексей Василевский забросил вторую шайбу «Амура» и перевёл игру в овертайм. Дополнительное время не принесло результата, поэтому судьбу встречи решила серия послематчевых бросков.

«Амур» продлил победную серию до пяти матчей. Перед встречей команда занимала третье место в Восточной конференции с 31 очком. «Шанхайские Драконы», потерпевшие четвёртое поражение подряд, располагались на шестой позиции Запада с 30 очками. По статистике встречи, хабаровчане заметно превзошли соперника по броскам в створ — 35 против 22. При этом ни одна из команд не смогла реализовать большинство.

Ранее ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московская команда задала высокий темп с первых минут, забросила три шайбы в стартовом отрезке и не позволила ярославцам отыграться. Максим Соркин оформил дубль. Победа позволила ЦСКА укрепиться на первом месте Западной конференции. После 27 матчей у армейцев 42 очка, у занимающего вторую строчку «Локомотива» — 39.