Вратарь ЦСКА Гамзин получил травму в матче КХЛ с «Локомотивом»
Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
Голкипер московского ЦСКА Дмитрий Гамзин получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива». Вратарь не смог самостоятельно покинуть площадку, поэтому ему пришлось помогать партнёрам по команде. Инцидент произошёл в концовке третьего периода.
Гамзин получил повреждение примерно за пять минут до финальной сирены. На отметке 54:39 его заменил Александр Самонов, которому пришлось вступать в игру практически без разминки. После ухода со льда пострадавший голкипер отправился в раздевалку.
ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московская команда задала высокий темп с первых минут, забросила три шайбы в стартовом отрезке и не позволила ярославцам отыграться. Максим Соркин оформил дубль.