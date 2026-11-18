Голкипер московского ЦСКА Дмитрий Гамзин получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива». Вратарь не смог самостоятельно покинуть площадку, поэтому ему пришлось помогать партнёрам по команде. Инцидент произошёл в концовке третьего периода.

Гамзин получил повреждение примерно за пять минут до финальной сирены. На отметке 54:39 его заменил Александр Самонов, которому пришлось вступать в игру практически без разминки. После ухода со льда пострадавший голкипер отправился в раздевалку.