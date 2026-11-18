ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московская команда задала высокий темп с первых минут, забросила три шайбы в стартовом отрезке и не позволила ярославцам отыграться. Максим Соркин оформил дубль.

Максим Соркин оформил дубль. Видео © Telegram / ХК ЦСКА Москва

Армейцы открыли счёт уже на третьей минуте: отличился Соркин. Спустя чуть больше минуты Денис Гурьянов увеличил преимущество хозяев, а на девятой минуте Николай Коваленко довёл разницу до трёх шайб. После третьего гола на площадке вспыхнула массовая потасовка. Поводом стало столкновение Коваленко с голкипером «Локомотива» Даниилом Исаевым. В конфликт вмешались другие хоккеисты, а судьям пришлось разбирать эпизод и назначать штрафы.

Ярославцы ответили шайбой Рушана Рафиковa, однако Соркин вскоре вновь увеличил отрыв ЦСКА. Нападающий записал на свой счёт второй гол в матче. В дальнейшем «Локомотив» сумел ещё раз поразить ворота соперника, но сократить разницу до минимума не смог. Победа позволила ЦСКА укрепиться на первом месте Западной конференции. После 27 матчей у армейцев 42 очка, у занимающего вторую строчку «Локомотива» — 39.