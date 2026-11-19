Старые автомобильные покрышки нельзя оставлять на обычной городской свалке или выбрасывать в мусорные контейнеры. За неправильную утилизацию гражданам может грозить штраф до 3 тысяч рублей, а организациям — до 250 тысяч. Об этом RT рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

По словам специалиста, автомобильная резина долго разлагается и загрязняет окружающую среду. При этом избавиться от ненужных шин можно несколькими способами.

Если покрышки ещё пригодны для эксплуатации, их можно выставить на продажу на вторичном рынке. По словам Ладушкина, даже изношенная резина иногда востребована: например, автомобилистам она может понадобиться на короткое время, пока машина находится в ремонте или готовится к продаже.

Ещё один вариант — обратиться в шиномонтажную мастерскую. Некоторые сервисы самостоятельно отправляют старые колёса на переработку и готовы принять их за небольшую плату.

В крупных городах покрышки также принимают специальные экопункты и экомобили. Кроме того, их можно сдать непосредственно предприятиям по переработке вторсырья. Условия приёма и допустимые размеры шин лучше заранее уточнять в конкретной организации.

Таким образом, старые покрышки не обязательно хранить в гараже или выбрасывать вместе с бытовым мусором: их можно продать, передать в шиномонтаж или отправить на специализированную переработку.