Автомогильник на ₽100 млн: С Верхнего Ларса вывезут сотни машин

Около 500 брошенных автомобилей планируют убрать с обочин дороги к пункту пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Об этом сообщает Mash.

Верхний Ларс. Видео © Telegram / Mash

Машины начали скапливаться на дороге к российско-грузинской границе в 2022 году, когда некоторые россияне решили покинуть страну на фоне начала СВО. Сейчас разукомплектованный транспорт занимает несколько километров обочины.

У большинства автомобилей за четыре года исчезли колёса, фары, зеркала и элементы салона. Условную стоимость всех оставленных машин авторы публикации оценили почти в 100 миллионов рублей. Как утверждает Mash, часть автомобилей владельцы продали перекупщикам на запчасти осенью 2022 года. Некоторые машины были оставлены после того, как их не пропустили через границу из-за проблем с документами.

Предполагается, что представители Росавтодора и местной администрации осмотрят транспорт. Машины, пригодные для переработки, отправят на соответствующие предприятия, остальные вывезут на свалку.

Ранее Life.ru рассказывал, что всего за одну неделю в августе через пункт пропуска «Верхний Ларс» проехали более 33 тысяч автомобилей и прошли свыше 113 тысяч человек. Рост пассажиропотока сопровождался увеличением числа легковых автомобилей. Для ускорения работы на пункте пропуска увеличивали количество сотрудников таможенной и пограничной служб.