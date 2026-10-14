Автономные дроны против цифровых штабов: Как ИИ меняет скорость войны на поле боя

Россия и Украина делают ставку на разные подходы к использованию искусственного интеллекта в боевых действиях. Как объяснил доктор политических наук, бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в материале для «Царьграда», российские разработки сосредоточены преимущественно на автономности беспилотников, тогда как Киев при поддержке Запада развивает цифровые системы обработки разведывательных данных и управления войсками.

По словам эксперта, искусственный интеллект меняет не столько отдельные виды вооружений, сколько скорость принятия решений на поле боя. Пинчук сравнил его значение с появлением радиосвязи, которая позволила немецкой армии значительно ускорить передачу приказов во время Второй мировой войны.

Главным преимуществом России политический обозреватель назвал накопленный опыт массового применения беспилотной авиации. Военные разработчики уделяют особое внимание внедрению алгоритмов непосредственно в дроны, чтобы те могли самостоятельно распознавать цели и продолжать выполнение задач в условиях радиоэлектронного противодействия.

Украина, в свою очередь, развивает инструменты, позволяющие объединять сведения из разных источников в единую картину боевых действий. Пинчук выделил цифровую систему DELTA, платформу SPECTR и технологии распознавания военной техники. Их задача заключается в ускорении анализа информации и облегчении работы штабов.

Особую роль в этой модели эксперт отвёл американским решениям компании Palantir. По его словам, обработка спутниковых снимков, данных радаров, тепловизоров и других средств наблюдения позволяет быстрее оценивать обстановку и координировать действия подразделений.

Однако зависимость от зарубежной инфраструктуры Пинчук считает серьёзной слабостью украинского подхода. Он утверждает, что значительная часть вычислений и хранения информации осуществляется за пределами страны, поэтому изменение политики западных партнёров или сокращение финансирования способны нарушить работу цифровых систем.

При этом проблемы существуют и у американских военных разработчиков. Политолог обратил внимание на ошибки искусственного интеллекта при обработке разведывательных сведений и риск появления недостоверных результатов. По его оценке, данные, получаемые в ходе боевых действий на Украине, помогают США совершенствовать соответствующие технологии.

Ранее Life.ru сообщал о создании в России системы голосового управления группами беспилотников. Разработка позволяет оператору отдавать команды воздушным и наземным аппаратам с помощью речи или текста. После распознавания программа проверяет поручение и передаёт его технике.