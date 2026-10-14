«Это всё ваша жизнь»: Боец Медведь объяснил, почему скорость в зоне СВО — смертельный риск

Российский военнослужащий с позывным Медведь посоветовал водителям в зоне боевых действий не разгоняться без необходимости, поскольку высокая скорость может лишить их возможности вовремя отреагировать на атаку беспилотника. Об этом боец рассказал военному корреспонденту RT Александру Яремчуку.

«Быть повнимательнее, слушать, смотреть — это всё ваша жизнь», — подчеркнул военнослужащий.

Медведь объяснил, что при движении на большой скорости у человека остаётся значительно меньше времени на принятие решения. Если поблизости появляется украинский дрон, водитель может просто не успеть затормозить или покинуть автомобиль.

По словам бойца, осторожная езда позволяет лучше контролировать обстановку и своевременно замечать угрозы. При этом он подчеркнул, что способность быстро реагировать особенно важна в условиях постоянной опасности с воздуха.

Военнослужащий отправился в зону СВО в 2022 году во время мобилизации. Сейчас он работает водителем, занимаясь эвакуацией людей и техники из районов боевых действий.

Своими рекомендациями Медведь обратился не только к сослуживцам, но и к гражданским автомобилистам. Главными правилами он назвал внимательность, осторожность и постоянное наблюдение за происходящим вокруг.

Ранее Life.ru рассказывал о работе эвакуационных групп на передовой, которые регулярно сталкиваются с атаками украинских беспилотников. Санинструктор морской пехоты с позывным Зима сообщил, что противник дважды пытался уничтожить автомобиль, перевозивший раненых.